Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyun vermeyi bir gelenek haline getirdi. GTA 5 Premium Edition'ı daha önce ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Epic Games Store, daha sonra A Total War Saga: TROY'u ücretsiz olarak yayınladı. Her hafta ücretsiz iki oyun ile karşımıza çıkan online mağazası, bu haftaki oyunlarını da belirledi.

EPİC GAMES STORE COSTUME QUEST 2'Yİ ÜCRETSİZ YAPTI

Costume Quest 2 Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı ilk oyun oldu. Cadılar Bayramı temasına sahip olan bu oyun, yaklaşan Cadılar Bayramı'na da bir atıf niteliğinde. Oyunda zamanda yolculuk yapan ürkütücü noktaları da keşfediyorsunuz. Costume Quest 2'nin ilginç bir yapısı olduğunu söylemek gerek. Şimdi haftanın ücretsiz ikinci oyununa geçelim.

Layers of Fear 2 Epic Games Store'da haftanın ücretsiz olarak dağıtılan ikinci ve son oyunu. Oyun, psikolojik bir korku oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda esrarengiz bir yönetmenin bir okyanus gemisinde çekilecek filmde başrol oynamayı kabul eden bir Hollywood aktörünü yönetiyor ve gerilim dolu anlar yaşıyorsunuz.

OYUNLAR İÇİN AZ BİR SÜRE VAR

Epic Games Store ücretsiz oyunlarını edinmek için az bir vakit var. Zira toplam değeri 74 TL olan oyunlar, 29 Ekim 18:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Oyunları Epic Games Store kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek sizin olacak. Şimdiden iyi oyunlar!

