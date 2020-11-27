Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu açıkladı!

Epic Games Store ücretsiz oyunları tıpkı PS Plus aylık ücretsiz oyunları gibi bir gelenek haline gelmiş durumda. Fakat bu hafta Epic Games Store'un vereceği oyun fazlasıyla merak ediliyordu. Bunun nedeni ise bu haftanın Steam Sonbahar İndirimleri'ne denk gelmesiydi. Epic Games Store'un Steam'in indirimli oyunlarına karşı nasıl bir ücretsiz oyun sunacağı tartışılırken, Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu paylaştı.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNU

MudRunner, ücretsiz oyunlar ile gündeme gelen Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu oldu. Saber Interactive'in geliştirdiği, Focus Home Interactive'in yayınladığı oyunda, Sibirya'nın zorlu koşullarında arazi aracı sürmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada yardımcılarınız ise sadece bir harita ve pusula. MudRunner'ın normal fiyatının 70 TL olduğunu da belirtelim.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

Ücretsiz oyun MudRunner, dün akşamdan itibaren indirilmeye başlandı. Oyun, 3 Aralık saat 19:00'a kadar ücretsiz olacak. Epic Games Store gelecek haftanın ücretsiz oyununu ise Cave Story+ olarak duyurdu.

