Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu duyurdu: 109 TL'lik oyun artık ücretsiz!

Ücretsiz oyunlar veren birçok oyun mağazası bulunuyor. Epic Games Store ise bu mağazalardan biri. Ancak Epic Games Store'un bu anlamda önemli bir geleneği mevcut. Her hafta bir veya birden fazla oyunu ücretsiz yapan Epic Games Store, bu haftayı da unutmadı ve bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Fakat bu kez Epic Games Store yedek bir oyunu kullanıcılarına sundu.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNU

Wargame: Red Dragon Epic Games Store'da ücretsiz olacaktı ancak önemli bir değişiklik yaşandı. Oyun ertelendiği için Epic Games Store'da yeni planını devreye soktu ve Dungeons 3'ü ücretsiz olarak dağıtmaya karar verdi. Böylece 109 TL'lik Dungeons 3 ücretsiz oldu.

Dungeons 3 ise Realmforge Studios tarafından geliştirilmiş, Kalypso Media tarafından yayınlanmış bir strateji olarak öne çıkıyor. Dungeons serisinin son oyunu olan Dungeons 3, kendi zindanınızı oluşturup yönetmenize, canavarları emrinize almanıza ve kurnaz tuzaklar yerleştirmenize imkan veriyor, yeryüzünü fethetmeye çalışıyorsunuz.

DUNGEONS 3 İÇİN SINIRLI VAKİT VAR

Epic Games Store ücretsiz oyunu Dungeons 3'ü indirmek için sınırlı bir vaktiniz var. Oyun 12 Kasım 19:00'a kadar indirilebiliyor. Oyunu, Epic Games kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek sizin oluyor.

