Epic Games Store kilitlenmeden hemen indirin!

Epic Games Store muhteşem kampanyalarla üye kazanmaya devam ediyor. Daha önce GTA 5 ve Civilization VI’ü ücretsiz olarak dağıtan ve adından sıkça bahsettiren Epic Games Store şimdi de Borderlands Handsome Collection oyununu ücretsiz olarak dağıtacak.

Peki Collection paketinin içerisinde neler var diye sorabilirsiniz. Epic Games Store 2 Borderlands oyunu ve 50 DLC’yi tamamen ücretsiz olarak dağıtacak. Oyunu 4 Haziran 2020 tarihine kadar indirebileceğinizi söyleyelim. Aşağıda oyunu nasıl indirebileceğinizi adım adım anlattık. Dilerseniz bu adımlara bir göz atalım.

EPİC GAMES'TEN BORDERLANDS HANDSOME COLLECTİON NASIL İNDİRİLİR?

İlk olarak oyunu indirmeniz için Epic Games Store’un buradaki sayfasına gidin.

Sayfanın sağ alt kısmında Yükle butonu mevcut. Buraya tıklayın.

Eğer hesabınız yoksa hesap açarak giriş yapın. Zaten bir hesabınız varsa hesabınız ile giriş yapın.

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın.

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse başlatıcıyı kurun.

Epic Games Launcher’ı açın.

Epic Games Store tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan Borderlands Handsome Collection oyununu ücretsiz indirin.

Türkiye Meteor düşmesini konuşuyor

