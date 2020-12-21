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Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

21.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

Epic Games Store günlük ücretsiz oyunlarını dağıtmaya başladı. Twitter'da ise Epic Games Store ücretsiz oyunlarına dair yeni bir liste paylaşıldı. Bu liste daha önce sosyal medyada paylaşılan listeden oldukça farklı. Zira ilk dört tahmin doğru çıktı. İşte Epic Games Store ücretsiz oyun listesi!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 15 gün boyunca her gün ücretsiz oyun dağıtacağını duyuran online oyun mağazası, bu sözünü tuttu ve ilk dört günün ücretsiz oyununu yayınladı. İlk dört oyun içerisinde Cities: Skylines, Oddworld New 'n' Tasty, The Long Dark ve Defense Grid: The Awakening yer aldı. Böylece sosyal medyaya yayınlanan ve dilden dile dolanan listenin gerçek olmadığı anlaşıldı. O listede daha farklı oyunlar bulunuyordu. Şimdi ise bir liste Twitter aracılığıyla paylaşıldı. Fakat bu listenin önceki listeye göre önemli bir farkı var; O da doğru tahminler.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİNDE NELER VAR?

Ücretsiz oyunlara dair sızdırılan liste ilk dört günün oyununu doğru bilmiş görünüyor. Ayrıca, sıralanan oyunlar arasında çok büyük oyunlar bulunmasa da yine de güzel yapımlar yer alıyor. Listeye göre beşinci günün ücretsiz oyunu Steam'de 59 TL'lik bir fiyata sahip olan Allien Isolation olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan sızdırılan Epic Games Store ücretsiz oyun listesine geçelim.

Epic Games Store ücretsiz oyun listesi

İŞTE EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ

  • Cities: Skylines (doğru çıktı)
  • Oddworld New 'n' Tasty (doğru çıktı)
  • The Long Dark (doğru çıktı)
  • Defense Grid 1 (doğru çıktı)
  • Allien Isolation
  • Metro 2033
  • Tropico 5
  • Inside
  • Darkest Dungeon
  • My Time in Portia
  • Night in the woods
  • Stranded Deep
  • Solitairica
  • Torchlight 2
  • Jurcassic World Evolution

LİSTE DOĞRU MU, YOKSA DEĞİL Mİ?

Epic Games Store ücretsiz oyun listesinin yüksek ihtimalle doğru olduğu düşünülse de yine de listenin yanlış olabilme ihtimali var. Üstelik listede ilk dört günün oyununun olması da bu gerçeği değiştirmiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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