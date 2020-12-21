Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 15 gün boyunca her gün ücretsiz oyun dağıtacağını duyuran online oyun mağazası, bu sözünü tuttu ve ilk dört günün ücretsiz oyununu yayınladı. İlk dört oyun içerisinde Cities: Skylines, Oddworld New 'n' Tasty, The Long Dark ve Defense Grid: The Awakening yer aldı. Böylece sosyal medyaya yayınlanan ve dilden dile dolanan listenin gerçek olmadığı anlaşıldı. O listede daha farklı oyunlar bulunuyordu. Şimdi ise bir liste Twitter aracılığıyla paylaşıldı. Fakat bu listenin önceki listeye göre önemli bir farkı var; O da doğru tahminler.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİNDE NELER VAR?

Ücretsiz oyunlara dair sızdırılan liste ilk dört günün oyununu doğru bilmiş görünüyor. Ayrıca, sıralanan oyunlar arasında çok büyük oyunlar bulunmasa da yine de güzel yapımlar yer alıyor. Listeye göre beşinci günün ücretsiz oyunu Steam'de 59 TL'lik bir fiyata sahip olan Allien Isolation olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan sızdırılan Epic Games Store ücretsiz oyun listesine geçelim.