Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 15 gün boyunca her gün ücretsiz oyun dağıtacağını duyuran online oyun mağazası, bu sözünü tuttu ve ilk dört günün ücretsiz oyununu yayınladı. İlk dört oyun içerisinde Cities: Skylines, Oddworld New 'n' Tasty, The Long Dark ve Defense Grid: The Awakening yer aldı. Böylece sosyal medyaya yayınlanan ve dilden dile dolanan listenin gerçek olmadığı anlaşıldı. O listede daha farklı oyunlar bulunuyordu. Şimdi ise bir liste Twitter aracılığıyla paylaşıldı. Fakat bu listenin önceki listeye göre önemli bir farkı var; O da doğru tahminler.
Ücretsiz oyunlara dair sızdırılan liste ilk dört günün oyununu doğru bilmiş görünüyor. Ayrıca, sıralanan oyunlar arasında çok büyük oyunlar bulunmasa da yine de güzel yapımlar yer alıyor. Listeye göre beşinci günün ücretsiz oyunu Steam'de 59 TL'lik bir fiyata sahip olan Allien Isolation olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan sızdırılan Epic Games Store ücretsiz oyun listesine geçelim.
This got sent to me a few hours ago, I wasn't sure if it's real or not.— jovanmunja (@jovanmunja) December 18, 2020
But now, as New 'n' Tasty leaked to come out today, this list is most likely true. Still take it as a grain of salt. I'll give you more info where it's from. pic.twitter.com/0vTNgMec3n
Epic Games Store ücretsiz oyun listesinin yüksek ihtimalle doğru olduğu düşünülse de yine de listenin yanlış olabilme ihtimali var. Üstelik listede ilk dört günün oyununun olması da bu gerçeği değiştirmiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.