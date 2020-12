Epic Games Store ücretsiz oyunları artık her gün dağıtılacak!

Epic Games Store ücretsiz oyunları birçok oyuncunun dikkatini çekmişti. Her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan şirket, diğer oyun mağazaları ile olan rekabetin hızını artırmıştı. Steam de Epic Games Store'a Sonbahar İndirimleri ile cevap vermişti. Nitekim şimdi rekabette yeni bir sayfa açılıyor. Epic Games Store 17 Aralık'ta başlayacak Yılbaşı Tatili İndirimi ile oyunculara yeni bir müjde veriyor.

EPİC GAMES STORE HER GÜN ÜCRETSİZ OYUN VERECEK

Ücretsiz oyunlar veren Epic Games Store, 17 Aralık'tan sonra her hafta oyun vermeyecek. Online oyun mağazası bunun yerine her gün oyun dağıtacak. Yani 17 Aralık'tan itibaren Epic Games Store oyunculara her gün ücretsiz oyun verecek. Peki Epic Games Store ücretsiz oyunları için neler yapmak gerekecek?

24 SAATİNİZ VAR

Epic Games Store günün ücretsiz oyununu almak için 24 saatlik bir süreniz olacak. 24 saat içinde oyunu kütüphanenize eklediğinizde oyun sonsuza dek kütüphanenizde kalacak. 15 gün sürecek bu etkinlikte 15 ayrı oyun ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunların ismi ise şimdilik gizemini koruyor.