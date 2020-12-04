Epic Games Store ücretsiz oyunları: Bu hafta bir oyun daha ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlarına rakip birçok online oyun mağazası var. Bu mağazalar, tıpkı Epic Games Store gibi ücretsiz oyunları kullanıcılarına dağıtıyor. Fakat Epic Games Store ücretsiz oyunlarının artık bir gelenek haline geldiğini söylesek yeridir. Zira oyun mağazası her hafta en az bir tane olmak üzere ücretsiz oyun yayınlıyor. Aralık ayına merhaba dediğimiz şu günlerde yapılan duyuru ile birlikte haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu belli oldu.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNU

Cave Story+, ücretsiz oyunlar ile gündeme gelen Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu oldu. Oyun bizlere klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatıyor. Aksiyon türündeki Cave Story+ normalde 20 TL'lik bir fiyata sahip.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNU NE ZAMANA KADAR İNDİRİLEBİLECEK?

Haftanın ücretsiz oyunu Cave Story+, dün akşam itibarıyla ücretsiz olarak indirilmeye sunuldu. Oyun 10 Aralık saat 19:00'a kadar indirilebilecek. Oyunu bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz, sonsuza dek sizin olacak. Epic Games Store gelecek haftanın ücretsiz oyunları ise Tyranny - Gold Edition ve Pillars of Eternity - Definitive Edition olarak belirlendi.

