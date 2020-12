Epic Games Store ücretsiz oyunları: Tropico 5 ücretsiz oldu!

Epic Games Store 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar vereceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuş, daha sonra ücretsiz oyunlarını teker teker dağıtmaya başlamıştı. İlk gün Cities Skylines'ı ücretsiz olarak sunan online oyun mağazası, daha sonra sırasıyla Oddworld New ''n'' Tasty'i, The Long Dark'ı, Defense Grid: The Awakening'i, Allien Isolation'ı ve Metro 2033'ü ücretsiz yaptı. Dün akşam itibarıyla ise 69 TL değerindeki bir oyun ücretsiz hale geldi. Bu oyun; Tropico 5.

TROPİCO 5 EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Tropico 5, Epic Games Store tarafından günün ücretsiz oyunu olarak açıklandı. Şehir kurma / yönetme türü oyunlardan biri olan Tropico 5, 4 kişiye kadar çok oyunculu moduna da sahip. Normal değeri 69 TL olan oyunu, 24 Aralık (bugün) 19:00'a kadar kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek sizin olacak.

7 ÜCRETSİZ OYUNU DOĞRU BİLDİ

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ederken, sosyal medyada sızdırılan 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi' 7'de 7 yaptı. 15 gün boyunca dağıtılacak oyunların isimlerinin yer aldığı listede ilk 7 günün oyununu doğru tahmin etti.