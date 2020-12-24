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Epic Games Store ücretsiz oyunları: Tropico 5 ücretsiz oldu!

24.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Epic Games Store ücretsiz oyunları: Tropico 5 ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar vereceğini duyuran Epic Games Store, dün akşamdan itibaren Tropico 5'i ücretsiz yaptı. Böylece sızdırılan listenin doğru tahmin ettiği oyun sayısı 7'ye çıktı.

Epic Games Store 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar vereceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuş, daha sonra ücretsiz oyunlarını teker teker dağıtmaya başlamıştı. İlk gün Cities Skylines'ı ücretsiz olarak sunan online oyun mağazası, daha sonra sırasıyla Oddworld New ''n'' Tasty'i, The Long Dark'ı, Defense Grid: The Awakening'i, Allien Isolation'ı ve Metro 2033'ü ücretsiz yaptı. Dün akşam itibarıyla ise 69 TL değerindeki bir oyun ücretsiz hale geldi. Bu oyun; Tropico 5.

TROPİCO 5 EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Tropico 5, Epic Games Store tarafından günün ücretsiz oyunu olarak açıklandı. Şehir kurma / yönetme türü oyunlardan biri olan Tropico 5, 4 kişiye kadar çok oyunculu moduna da sahip. Normal değeri 69 TL olan oyunu, 24 Aralık (bugün) 19:00'a kadar kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek sizin olacak.

Tropico 5

7 ÜCRETSİZ OYUNU DOĞRU BİLDİ

Epic Games Store ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ederken, sosyal medyada sızdırılan 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi' 7'de 7 yaptı. 15 gün boyunca dağıtılacak oyunların isimlerinin yer aldığı listede ilk 7 günün oyununu doğru tahmin etti.

Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilirEpic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

Bakalım liste, geri kalan günlerde de Epic Games Store'un ücretsiz oyunları ile paralellik gösterecek mi? İddiaların odağındaki listeye aşağıdan göz edebilirsiniz:

  • Cities Skylines
  • Oddworld New ''n'' Tasty
  • The Long Dark
  • Defense Grid 1
  • Allien Isolation
  • Metro 2033 Steam
  • Tropico 5
  • Inside
  • Darkest Dungeon
  • My Time in Portia
  • Night in the woods
  • Stranded Deep
  • Solitairica
  • Torchlight 2
  • Jurcassic World Evolution
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