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Epic Games'te günün ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu!

31.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Epic Games'te günün ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu!

Epic Games günün ücretsiz oyununu açıkladı. Dün Solitairica'yı ücretsiz yapan Epic Games Store, bugün ise Torchlight 2'yi ücretsiz yaptı. Oyunu indirmeniz için ise tahmin edeceğiniz üzere az bir süreniz var.

Epic Games Store günlük verdiği ücretsiz oyunlarda artık sona yaklaştı. Hatırlarsanız Epic Games dün ücretsiz oyunlar kapsamında Solitairica'yı ücretsiz yapmıştı. Bugünün oyunu ise dün akşam saatlerinde dijital oyun mağazası tarafından açıklandı. Epic Games'te günün oyunu Torchlight 2 olarak belirlendi.

TOURCHLİGHT 2 EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Torchlight 2'nin Epic Games Store'da ücretsiz olmasıyla birlikte 15 günlük boyunca ücretsiz oyun dağıtma sözü veren Epic Games'in 14. oyunu belli olmuş oldu. Torchlight 2 oyunu ise oyuncuların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip. Runic Games tarafından geliştirilen oyun, aksiyon rol yapma oyunu olarak listeleniyor. Canavarlarla mücadele edeceğiniz Torchlight 2'nin normal fiyatı ise 32 TL.

YARININ ÜCRETSİZ OYUNU NE OLACAK?

Torchlight 2 sonrası Epic Games Store'un Jurassic World: Evolution'ı ücretsiz yapması bekleniyor. Unutmadan hatırlatalım; Epic Games Store ücretsiz oyunu Torchlight 2'yi bu akşam saat 19:00'a kadar indirebilirsiniz.

Torchlight 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum ve Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
  • İşlemci: x86 uyumlu 1.4GHz veya daha hızlısı
  • Bellek: 1GB RAM
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