Epic Games'te günün ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu!

Epic Games Store günlük verdiği ücretsiz oyunlarda artık sona yaklaştı. Hatırlarsanız Epic Games dün ücretsiz oyunlar kapsamında Solitairica'yı ücretsiz yapmıştı. Bugünün oyunu ise dün akşam saatlerinde dijital oyun mağazası tarafından açıklandı. Epic Games'te günün oyunu Torchlight 2 olarak belirlendi.

Torchlight 2'nin Epic Games Store'da ücretsiz olmasıyla birlikte 15 günlük boyunca ücretsiz oyun dağıtma sözü veren Epic Games'in 14. oyunu belli olmuş oldu. Torchlight 2 oyunu ise oyuncuların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip. Runic Games tarafından geliştirilen oyun, aksiyon rol yapma oyunu olarak listeleniyor. Canavarlarla mücadele edeceğiniz Torchlight 2'nin normal fiyatı ise 32 TL.

Let there be light. On torches. Because... it's Torchlight II. Get it?



Claim it for free + tag a friend to play co-op with this weekend! This gift is available until December 31 (11:00 AM Eastern).



???? https://t.co/INv53hB64r pic.twitter.com/evQWDJ2l1k