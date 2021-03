Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Daha önce GTA V: Premium Edition'ı ücretsiz olarak sunduğu günler dün gibi aklımızda olan online oyun mağazası, bu hafta ise yine bir oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu.

EPİC GAMES STORE'DA THE FALL ÜCRETSİZ

The Fall, Epic Games'in bu haftalık ücretsiz hale getirdiği oyun oldu. Over The Moon tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Fall, bulmacalara ve yoğun aksiyona sahip. Mark-7 savaş zırhıyla bütünleşmiş yapay zeka olan ARID karakterine bürünülen oyunda, insan pilotun bilincini yerine getirebilmek için bir yol bulmak gerekiyor. The Fall, 25 Mart saat 18:00'a kadar Epic Games Store kütüphanesine ücretsiz bir şekilde eklenebilecek.

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN OYUNU

Ücretsiz oyunlar kapsamında Epic Games Store'da önümüzdeki hafta Creature in the Well adlı oyun ücretsiz olacak. Oyun, 25 Mart - 01 Nisan 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak elde edilebilecek.