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Epic Games'ten Fortnite için yeni başvuru!

OYUN HABERLERİ  | 07.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

Epic Games Fortnite'ın App Store'dan kaldırılması sonrası yeni bir başvuru yaptı. Epic Games, Fortnite'ın App Store'a kabul edilmesi bir kez daha mahkemeye gitti. Epic'in Apple'a karşı planı ise oyunu mahkeme zoruyla iOS platformlara geri getirmek.

Epic Games'ten Fortnite için yeni başvuru!

Apple ile Epic Games arasında sular henüz durulmuş değil. Apple'ın geri adım atmaması ve Epic Games'in de Fortnite'da değişim yapmaya yanaşmaması durumu daha da karışık bir hale getirdi. Bu durumdan en çok etkilenenler ise Fortnite oynamak isteyen iPhone ve iPad kullanıcıları oldu. Zira kendilerinin oyunu App Store'dan indirmeleri mümkün değil. Hal böyle olunca Epic Games hatrı sayılır bir kullanıcı kaybı da yaşadı. Fakat çıkan haberlere göre Epic Games'in bu duruma karşı bir planı var.

EPİC GAMES'TEN FORTNİTE'I GERİ DÖNDÜRME BAŞVURUSU

Epic Games ABD basınına yansıyan haberlere göre mahkemeye bir kez daha başvurdu. Ancak Epic Games'ın başvurusunun sebebi Apple'ı şikayet etmek değil. Oyun geliştirici firma, mahkemeye Fortnite'ın App Store'a geri gelmesini talep etti. Böylece mahkeme zoruyla Fortnite oyunu yeniden App Store'a eklenebilir. En azından Epic Games'in planı bu yönde. Bundaki en büyük dayanak ise mahkemenin Apple'ın firmanın geliştirici hesaplarını kapatabileceğini söylemesine rağmen Unreal Engine oyun motorunu engelleyememiş olması.

Free Fortnite

APPLE,GOOGLE VE FORTNİTE ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz ay Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. App Store geliştirici hesapları silinen Epic Games yaşananları mahkemeye taşındı.

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