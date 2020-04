Epic Games'ten taze çıktı: Popüler iki oyun artık ücretsiz!

Epic Games Store gibi oyun mağazaları koronavirüs nedeniyle Evde Kal'dığımız şu günlerde ücretsiz oyunlar sunarak, evde vakit geçirmekten sıkılan insanların imdadına yetişiyor. Daha önce Sony'nin Play at Home'u ve Steam'in yayınladığı ücretsiz oyunlar bu tarz girişimlerin sadece birer örneğiydi. Nitekim bugünki konumuz Epic Games Store. Zira, Epic Games Store bu haftanın yeni oyunlarını bizlerle paylaştı.

EPİC GAMES JUST CAUSE 4 VE WHEELS OF AURELİA'YI ÜCRETSİZ YAPTI

Epic Games Store bu hafta iki oyunu daha ücretsiz yapacak. Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunları Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Tabi her zaman olduğu gibi indirmenin de bir süresi var.

OYUNLARI İNDİRMEK İÇİN ACELE EDİN

Oyuncular, Epic Games Store üzerinden oyunu indirebilmek için acele etmek zorundalar. Zira oyunlar sadece 23 Nisan saat 18.00’e kadar üretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten sonra oyunları indirmek mümkün olmayacak. Oyunların Epic Games'teki sayfalarına Just Cause 4 için buradan ve Wheels of Aurelia için buradan ulaşabilirsiniz.