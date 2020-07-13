Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games ücretsiz oyun bekleyenleri üzmedi ve gelecek hafta hangi oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı. 2019'dan bu yana geçen sürede çok sayıda oyunu oyun tutkunlarıyla ücretsiz olarak buluşturan Epic Games'te kullanıcılar kendilerine sunulan oyunu kütüphanelerine ekleyerek diledikleri zaman oynayabilecekler.

Torchlight II ücretsiz olacak!

2012 yılında PC oyuncularıyla buluşan Torchlight II, Epic Games'in ücretsiz vereceği oyun oldu. Pek çok eleştirmenden tam not alan Torchlight II, ister tek, ister çok oyunculu oynanabiliyor. Kullanıcılar, Torchlight II oyununu 16-23 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Önümüzdeki günlerde Torchlight II oyununu kullanıcılarıyla ücretsiz olarak buluşturacak olan Epic Games'te bu oyun dışında pek çok oyun daha ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. İşte o oyunlar...