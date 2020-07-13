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Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Epic Games ücretsiz oyun seçeneği ile kullanıcılarını mutlu ediyor. Her hafta bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games, bu hafta hangi oyunu ücretsiz sunacağını duyurdu. Oyun tutkunlarının en sevdiği mecralardan biri olan Epic Games'te hali hazırda pek çok oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Peki Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz? İşte detaylar...

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games ücretsiz oyun bekleyenleri üzmedi ve gelecek hafta hangi oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı. 2019'dan bu yana geçen sürede çok sayıda oyunu oyun tutkunlarıyla ücretsiz olarak buluşturan Epic Games'te kullanıcılar kendilerine sunulan oyunu kütüphanelerine ekleyerek diledikleri zaman oynayabilecekler.

Torchlight II ücretsiz olacak!

2012 yılında PC oyuncularıyla buluşan Torchlight II, Epic Games'in ücretsiz vereceği oyun oldu. Pek çok eleştirmenden tam not alan Torchlight II, ister tek, ister çok oyunculu oynanabiliyor. Kullanıcılar, Torchlight II oyununu 16-23 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Epic Games'te hangi oyunlar ücretsiz?

Önümüzdeki günlerde Torchlight II oyununu kullanıcılarıyla ücretsiz olarak buluşturacak olan Epic Games'te bu oyun dışında pek çok oyun daha ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. İşte o oyunlar...

  • The Escapists 2: 16 Temmuz 18.00'a kadar ücretsiz
  • Lifeless Planet: Premier Edition: 16 Temmuz 18.00'a kadar ücretsiz
  • Killing Floor 2: 16 Temmuz 18.00'a kadar ücretsiz
  • Delores: A Thimbleweed Park mini-adventure
  • Sludge Life
  • Paladins
  • SMITE
  • Auto Chess
  • Might & Magic: Chess Royale
  • Dauntless
  • The Cycle
  • Battle Breakers
  • Magic The Gathering Arena
  • Fortnite
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