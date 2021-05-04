Epic Games, ücretsiz oyunlar için geliştiricilere milyarlarca dolar ödemiş!

Epic Games ücretsiz oyunlar vermesiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. Şirket, oyunculara GTA V: Premium Edition da dahil olmak üzere birçok yapımı ücretsiz bir şekilde sundu. Epic Games'in Apple ile devam eden davası ile ortaya çıkan bir belge ise Epic Games'in ücretsiz oyunlar için Ocak-Eylül 2019 döneminde, hangi geliştiriciye ne kadarlık bir ücret ödediğini ve toplamda ne kadarlık bir ücreti kasasından geliştiricilere aktardığını gözler önüne serdi.

İŞTE EPİC GAMES'İN ÖDEDİĞİ RAKAM

Simon Carless tarafından paylaşılan o belgeye göre, Eylül 2019'a kadarki ilk 9 ayda Epic Games ücretsiz oyunlar için geliştiricilere toplam 11 milyon 658 bin dolar ödeme yaptı. Ücretsiz oyunlar kapsamında bu dönemde 104 milyondan fazla kullanıcının kampanyadan faydalanmasını sağlayan Epic, 5 milyona yakın yeni Epic hesabının açılmasını sağladı. Paylaşılan belgeye bakılırsa, bu dönemde Epic Games'in en yüksek ödeme yaptığı oyun ise 1,5 milyon dolar ile Batman: Arkham.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARA 'DEVAM' DİYOR

Batman: Arkham Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildiğinde, 613 bin 912 yeni Epic hesabının açılmasını sağlamış gibi görünüyor. Epic Games hala ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in ilk günden bugüne kadar ücretsiz olarak verdiği oyunlara ne kadarlık bir ödeme yaptığı ise oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Epic Games ve Apple arasındaki davadan bu yönde daha fazla verinin gelmesi bekleniyor.

