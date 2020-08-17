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Epic Games ve Apple savaşı tekelciliğe son verebilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Epic Games’in patronu Tim Sweeney’in Apple ile kavgası bitmiyor. Sweeney'in her gün düzenli olarak Twitter’dan Apple’a karşı yayınladığı tweetlerden sonra şimdi kavga mahkemeye de taşınıyor.

Epic Games ve Apple savaşı tekelciliğe son verebilir mi?

Epic Games ve Apple arasındaki “tekel suçlaması” savaşı artık mahkemede devam edecek. Epic Games, teknoloji devi Apple’ın App Store’daki hakim konumunu kullanarak haksız kazanç sağladığını iddia ederek dava açtı.

Oyun devi Epic Games, birkaç gün önce de popüler video oyunu Fortnite’ı App Store’dan geri çekmişti.

TİM SWEENEY APPLE'A ÖFKELİ

Tim Sweeney, Steam, Google ve Apple’ın oyun geliştiricilerinden aldığı %30 komisyonun haraç boyutunda olduğunu savunuyor. Ancak Epic’in Apple nefreti ayrıca büyük. Sweeney Apple’ın sadece komisyon almakla kalmadığını, şirketlerin kendi web sitesi üzerinden sattıkları ürün ve hizmetlerden de zorla pay istediğini vurguluyor. Twitter’dan da bu konuya ilişkin örnekleri ve mağdur şirketlerin durumlarını anlatıyor.

EPİC GAMES DAVAYI KAZANIRSA NE OLACAK?

Epic Games, dava sonucunda maddi tazminat beklentisi olmadığını da vurguladı. Şirket, mahkemenin Apple’ı tekelci politikalarını sonlandırmaya zorlamasını istiyor. Eğer Epic Games davayı kazanırsa, Apple’ın uygulama geliştiricileri zorladığı pek çok şartın geçersiz olması bekleniyor. Bunların arasında, uygulama geliştiricilerin kendi web sitelerinden yaptıkları satışlardan komisyon verme zorunluluğu da var.

Bu dava aynı zamanda Apple nedeniyle mağdur olan çok sayıda küçük geliştiricinin de sesini duyurmasına kapı açacak. Epic Games’in bu küçük geliştiricileri organize ederek, davaya getireceği tahmin ediliyor. Tim Sweeney, aylardır Twitter üzerinde bu geliştiricilerin mağduriyetlerini dile getirerek Apple’a karşı büyük bir kamuoyu oluşturdu. Şimdi ise savaşı mahkemede sonlandıracak gibi görünüyor.

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