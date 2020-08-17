Epic Games ve Apple savaşı tekelciliğe son verebilir mi?

Epic Games ve Apple arasındaki “tekel suçlaması” savaşı artık mahkemede devam edecek. Epic Games, teknoloji devi Apple’ın App Store’daki hakim konumunu kullanarak haksız kazanç sağladığını iddia ederek dava açtı.

Oyun devi Epic Games, birkaç gün önce de popüler video oyunu Fortnite’ı App Store’dan geri çekmişti.

TİM SWEENEY APPLE'A ÖFKELİ

Tim Sweeney, Steam, Google ve Apple’ın oyun geliştiricilerinden aldığı %30 komisyonun haraç boyutunda olduğunu savunuyor. Ancak Epic’in Apple nefreti ayrıca büyük. Sweeney Apple’ın sadece komisyon almakla kalmadığını, şirketlerin kendi web sitesi üzerinden sattıkları ürün ve hizmetlerden de zorla pay istediğini vurguluyor. Twitter’dan da bu konuya ilişkin örnekleri ve mağdur şirketlerin durumlarını anlatıyor.

EPİC GAMES DAVAYI KAZANIRSA NE OLACAK?

Epic Games, dava sonucunda maddi tazminat beklentisi olmadığını da vurguladı. Şirket, mahkemenin Apple’ı tekelci politikalarını sonlandırmaya zorlamasını istiyor. Eğer Epic Games davayı kazanırsa, Apple’ın uygulama geliştiricileri zorladığı pek çok şartın geçersiz olması bekleniyor. Bunların arasında, uygulama geliştiricilerin kendi web sitelerinden yaptıkları satışlardan komisyon verme zorunluluğu da var.