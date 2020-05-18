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Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Epic ve Steam ilk günden beri oyun yayıncılarından alınan komisyon konusunda büyük bir çekişme yaşanıyordu. Epic Store, Steam’in 10 senelik tekel konumuna savaş açarcasına piyasaya girmişti. Dev oyun şirketi, Steam’in büyük eleştiri alan %70-30 yüksek komisyon oranına %88-12 komisyon oranıyla cevap vermişti.

Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

Oyunlarının satışından sadece %12 komisyon ödeme fikri pek çok oyun yapımcısına/yayıncısına da çok cazip gelince, ortalık karıştı. Ünlü oyun yapımcıları, merakla beklenen büyük oyunlarını Epic Store’a özel olarak yayınlayacaklarını açıkladılar. Böylece, bir sene boyunca oyunlarını başka mecrada satmayacağı sözünü vererek Epic’den büyük avantajlar elde etmeyi de başardılar.

Ancak on yıldan uzun zamandır Steam eko sisteminde oyun arkadaşları edinmiş oyuncular, Steam üzerinde yayına çıkmayan oyunlar nedeniyle şikayete başladılar.

EPİC STEAM'DEN İNDİRİM İSTEDİ

Epic bugün yaptığı açıklamayla, bu oyuncuların baskısını Steam’e yöneltmek için akıllıca bir hamle yaptı. Epic’in yöneticileri, Steam’in %70-30 komisyon oranını 88-12 oranına indirmesini istiyor. Bu şartla, oyun yapımcılarıyla bir yıllık bağlayıcı anlaşmalar yapmayacaklarını açıkladılar. Böylece, oyuncuların zor durumda kalmayacağını ve piyasada gerçek rekabetin oluşacağını savunuyorlar.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in bizzat söz verdiği “meydan okumaya” göre, Steam’in adım atması halinde Epic Games bir daha oyunlara 1 yıllık bağlayıcı sözleşme yapmayacak.

15 milyar dolardan fazla yıllık gelire sahip Epic Games, Steam’in imparatorluğunu yıkabilecek en güçlü rakip olarak görülüyor. Unreal oyun motoru sayesinde, pek çok AAA oyuna ortak da olan Epic Games kendi geliştirdiği oyunlarla da on milyonlarca oyuncudan oluşan bir kitleye hitap ediyor.

Steam ise, geliştirdiği güçlü web/uygulama ara yüzü sayesinde, on binlerce oyuna ev sahipliği yapıyor ve çok geniş bir koleksiyon sunuyor. Öyle görünüyor ki, buralar çok karışacak.

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