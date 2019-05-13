Epidural anestezi ile ağrısız normal doğum

Medicana Bursa Hastanesi Aneztezi ve Reanimasyon Uz. Dr. Serkan Terkanlıoğlu, epidural anestezi, annelerin normal doğum sancısını hafifletmesine yardımcı olduğunu ve doğum sırasında ağrının giderilmesinde en popüler yöntem olduğunu söyledi.

Neredeyse herkes doğal doğum sırasında bir kadının acısının şiddeti hakkında fikir sahibi olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Aneztezi ve Reanimasyon Uz. Dr. Serkan Terkanlıoğlu, "Bir kadının doğum sürecinde yaşadığı acı, en şiddetli ağrı şekli olarak kabul edilir. Sezaryen, bebeğini doğal yoldan dünyaya getiremeyen birçok kadına ve yüksek riskli gebeliğe sahip olanlar için bir alternatiftir. Fakat çoğu kadın normal doğum ağrısından korktukları için sezaryen ile doğumu seçmeye başladı. Bebeği bu dünyaya ağrısız getirmek için ağrısız doğum veya epidural doğum olarak bilinen, başka bir seçenek daha vardır. Ağrısız doğum, doğum sırasında neredeyse hiç ağrı çekmeden olan normal doğumdur. Bu prosedürde kullanılan epidural anestezi, annelerin normal doğum sancısını hafifletmesine yardımcı olur ve doğum sırasında ağrının giderilmesinde en popüler yöntemdir" dedi.



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