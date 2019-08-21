Epilepsi hastası, başı su kovası içinde ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, epilepsi hastası Ramazan A.'nın (40), evinin banyosunda, başı su kovasının içinde cansız bedeni bulundu.

Manavgat'a bağlı Belenobası Mahallesi'nde, babasına ait evde tek başına yaşayan Ramazan A.'dan haber alamayan ablası, bu sabah kontrol etmek için daireye geldi. Yedek anahtarla kapıyı açan ablası, Ramazan A.'nın, banyoda başı su kovasının içinde cansız bedenini buldu. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Ramazan A.'nın, banyo yaparken kriz geçirdiği, başının su kovasının içine düştüğü ve bu nedenle boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ramazan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan A.'nın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

