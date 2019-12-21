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Epilepsi hastası Efrahim’in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:06 | Son Güncelleme

Batman’da otizm ve epilepsi hastası 7 yaşındaki Efrahim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek iyileşmek istediğini söyledi.Batman Aydınlıkevler Mahallesi’nde ikamet eden Kılıç ailesinin 7 yaşındaki çocukları Efrahim Kılıç otizim ve epilepsi hastalığı ile dünyaya geldi.

Batman’da otizm ve epilepsi hastası 7 yaşındaki Efrahim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek iyileşmek istediğini söyledi.
Batman Aydınlıkevler Mahallesi’nde ikamet eden Kılıç ailesinin 7 yaşındaki çocukları Efrahim Kılıç otizim ve epilepsi hastalığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını tedavi edemeyen Kılıç ailesi Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlere seslenerek çocuklarının tedavi edilmesi için yardım istedi.
Yaşadıkları zorlu süreç ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan anne Leyla Kılıç, çocuğunun 7 yaşında olduğunu ve otizm ile epilepsi hastası olduğunu söyledi. Evladını, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedavi ettiremediklerini belirten anne Kılıç, “Maddi imkan olursa çocuğum iyileşebiliyormuş. 7 yıldır çocuğum çok zor şartlar altında bu seviyeye geldi. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, hayırseverlerden, Allah için rica ediyorum, yardımcı olsunlar ve çocuğumun tedavisi etsinler. Bir anne olarak çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Çocuğumun tedavi olması için İzmir Ege Üniversitesi’ne gitmesi gerekiyor. Sürekli Ankara’ya tedavisi için gidip geliyor. Çocuğumun tedavisi varmış ben çocuğum iyileşsin istiyorum ve hayırseverlere sesleniyorum. Çocuğum 7 yaşına gelmesine rağmen halen altını bağlıyorum, bir anne olarak istiyorum ki çocuğum güzel şartlar altında okuluna gitsin, okusun iyi bir birey olsun ve çocuğumun konuşmasını istiyorum. Çocuğum kendini ifade edemiyor. Oğlumun iyileşmesi için maddi imkanlar gerekiyor. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyorum” dedi.
7 yaşında otistik, epilepsi hastası Efrahim Kılıç da "Cumhurbaşkanı Recep amca seni seviyorum. İyileşmek istiyorum” diye konuştu.

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