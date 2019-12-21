HABER

Epilepsi hastası kızının özel yemekleri için mutfak atölyesi kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da Serkan Sözen'in (42) 'dirençli epilepsi' hastası kızı 7 yaşındaki Elif'in, doktorların tavsiye ettiği 'Ketojenik diyet'i uygulayabilmesi için mutfak atölyesi kurdu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Serkan Sözen'in (42) 'dirençli epilepsi' hastası kızı 7 yaşındaki Elif'in, doktorların tavsiye ettiği 'Ketojenik diyet'i uygulayabilmesi için mutfak atölyesi kurdu. Aşçılıkta kendisini geliştiren Sözen, kızının yiyeceklerini atölyede özenle hazırlıyor.
Aynı zamanda özel bir şirkette yöneticilik yapan Serkan Sözen'in kızı Elif'e, doğduktan 3 gün sonra 'dirençli epilepsi' teşhisi konuldu. Tedavi süreci devam eden Elif için doktorlar, geçtiğimiz yıl ilaç tedavisine ek olarak düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ rejimi bulunan 'Ketojenik diyet' tavsiye etti. Bunun üzerine baba Serkan Sözen, kızı için 6 ay önce Altındağ ilçesinde bulunan sitelerde bir yakını birlikte mutfak atölyesi kurdu. Kurslara giderek aşçılık alanında kendisini geliştiren Sözen, işten kalan zamanlarında atölyeye giderek kızının yiyeceklerini özenle hazırlıyor. Sözen, yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimler sonucunda ekşi mayalı ekmekten çikolataya her türlü yiyeceği doğal yollardan bu atölyede hazırlayabiliyor.
'KIZIMIN YİYECEKLERİNİ KENDİM YAPMAYA BAŞLADIM'
Sözen, kızına epilepsi teşhisi konulmasının ardından çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Kızımın bu diyetiyle eşim ve kendimin de sağlıklı beslenmemiz gerektiğini düşündüm. Kızımın yiyeceği tüm yemekleri doğal yollardan ve endüstriyel gıda kullanmadan kendimiz yapmaya başladık. Ve baktık ki biz de sağlıklı beslenmiyoruz. Bu sebeple ilk olarak ekşimaya ile ilgilenmeye başladım. Ekşimayayla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Bununla ilgili yurt dışından kitaplar getirttim, yurtdışında online okullara kaydoldum. 5 yıldır kurs ve çeşitli workshoplara katılıyorum. Ve bunun sonucunda ekşimaya ile yapılan ekmeğin çok daha sağlıklı ve faydalı olduğunu gördüm. Bu yüzden de amatör olarak kendim ekşimayadan yapılmış ekmeği yapıp, tüketmeye başladım" dedi.
'KIZIM İNANILMAZ MUTLU OLUYOR'
Atölyedeki amacının sadece ekşi mayadan yapılan ekmek olmadığını söyleyen Sözen, "Amacım kızımın yiyebileceği çikolatayı, keki, krakeri burada yapıp, bunu aynı zamanda ihtiyacı olan diğer çocuklara da göndermek. Çünkü benim yaptığım çikolatanın şuan Türkiye'de bir muadili yok. Bunu ben sadece kızım için yapıyordum; ama doktorlarımız kızımın hastalığına sahip diğer çocukların ailelerinin de bunu talep ettiğini söyledi. Kızım artık okula başladı ve diğer çocukların bir şeyler yediğini biliyor. Ve reklamlardan da görüyor ve benden çikolata istemeye başladı. Bu durumda diğer çikolatayı ve tatlıları yediremiyoruz. Ama her şeyi onun için kendim yaptığımda kızım inanılmaz mutlu oluyor" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadıMotosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
Uludağ'da hayatını kaybeden Alparslan'ın eşinden duygusal paylaşımUludağ'da hayatını kaybeden Alparslan'ın eşinden duygusal paylaşım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, kurtarma faaliyetleri sona erdi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.