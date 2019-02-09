Epilepsi hastası kızlarının hayalini gerçekleştirdiler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan epilepsi ve serebral palsi hastası Buse Doğan'ın 18. yaş günü, ailesi tarafından düzenlenen partiyle kutlandı.
İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen organizasyona, Fadime ve Güngör Doğan çiftinin yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Partiye katılan davetliler, Buse'nin yeni yaş gününü kutlayarak hediyelerini verdi.
Anne Fadime Doğan, kızı Buse'nin kendisi için doğum günü partisi yapılmasını çok istediğini belirterek, kızlarını mutlu etmek için bu partiyi düzenlediklerini söyledi.
Doğan, Buse'nin yaşadığı mutluluğun her şeye değdiğini kaydetti.
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