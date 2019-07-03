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Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

TOKAT'ta epilepsi rahatsızlığı tedavisi gören Mehmet Öcü (10) için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı.

Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta epilepsi rahatsızlığı tedavisi gören Mehmet Öcü (10) için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Tokat'ta yaşayan Mustafa ve Şerife Öcü çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü Mehmet Öcü'ye 3 yaşındayken epilepsi tanısı konuldu. Tokat Devlet Hastanesi'nde aralıklarla yatarak tedavi gören ve yürüyemeyen Mehmet'in doğum gününü öğrenen hastane çalışanları harekete geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, Mehmet'in doğum günü olan 29 Haziran'da pasta hazırladı. Yoğum bakım servisinin önüne tekerlekli sandalye ile getirilen Mehmet Öcü'ye servis hemşireleri pastası ile sürpriz yaptı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan sürpriz doğum günü kutlaması ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

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