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Epilepsi hastası şoför direksiyon başında nöbet geçirdi, faciadan dönüldü

09.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de direksiyon başında nöbet geçiren epilepsi hastası şoförün kullandığı araç, önce direğe, sonra park etmiş araca, ardından da bir iş yerinin kepengine çarptı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah 05:00 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastası olan bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına binerek hareket etti. Bu sırada nöbet geçiren şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce yol kenarında bulunan bir direğe çarpan araç, daha sonra park halinde bulunan bir araca ve son olarak da bir iş yerinin kepenklerine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi de aracın geldiğini son anda fark ederek kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrasında belediye işçisi ve çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücüyü olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntüler de araç kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı doğru kapısı açık bir şekilde gelirken ilk olarak bir direğe ardından park halindeki bir araca ve son olarak da iş yerinin kepenklerine çarparak duruyor. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi de son anda kaçarak kurtuluyor.

"GÜNDÜZ OLSA FACİA OLURDU"

Aracın çarptığı iş yerinin sahibi olan Şehmuz Bilgiç yaşananları anlatarak, "Kaza epilepsi rahatsızlığı bulunan bir arkadaş fırından ekmeğini alıyor daha sonra aracına biniyor ve ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kapıyı direğe vuruyor temizlik işçisi de sabah saatlerinde burada temizlik yapıyordu. O da sesi duyunca son anda kaçıyor ve kazadan kurtuluyor. Ondan sonra iki araca vuruyor ve sonra da kepenge vurarak duruyor. Gündüz olay olmuş olsaydı insanların canı yanardı çünkü biz bura da çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası epilepsi Küçükçekmece
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