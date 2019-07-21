HABER

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü

Sebahattin AYDIN/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
Körfez Yavuz Sultan Mahallesi'nde oturan sara hastası 1 çocuk annesi Burcu Ergüney, dün evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burcu Ergüney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Psikiyatr Sinan Ergüney'in eşi olan, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Burcu Ergüney'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Burcu Ergüney'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Epilepsi nöbeti geçiren Burcu hemşire öldü

Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...
Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)
NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldıNATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.