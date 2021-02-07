Epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı

Bahçelievler D-100 yan yolda seyir halinde olan bir sürücü, epilepsi nöbetine girince kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii D-100 yan yolda meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 34 AEZ 510 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y., iddiaya göre seyir halindeyken epilepsi nöbetine girdi. Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç yan yolda bekleyen iki taksinin yanından hızla geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan ve nöbet geçirmeye devam eden sürücü, çevrede bulunanların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücü, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda bir şerit trafiğe kapandı.

