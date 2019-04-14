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Epilepsi nöbeti geçirirken kaza yapan kadın sürücü kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Samsun'da iki hafta önce otomobiliyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirerek kaza yapan kadın sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde epilepsi nöbeti geçirdiği sırada otomobiliyle kaza yapan kadın sürücü, hastanedeki iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Nisan'da işe gittiği sırada direksiyon başında fenalaşan 38 yaşındaki Şenay Ebrinç Erol, otomobiliyle başka bir araca çarptı.

112 Acil Servis ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının epilepsi nöbeti geçirdiği belirlendi.

Erol, yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının naaşı, Atakum Mimar Sinan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Evli ve bir çocuk annesi Erol'un, Gazi Devlet Hastanesinde sekreter olarak çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi Kaza Şenay Ebrinç Erol yoğun bakım

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