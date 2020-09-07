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"Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık"

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan epilepsinin doğru teşhis ve tedaviyle yok edilebileceğini ifade etti.

"Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık"

Uzm. Dr. Atilla Kara, epilepsinin belirtilerinden bahsederek, “Epilepsi, beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar ve nöbetlere neden olur. Aniden ortaya çıkan epilepsi nöbetleri, beynin tümüne ya da bir bölümüne yayılarak; bilinç kaybı ile birlikte şaşkın ve istemsiz hareket bozuklukları, görme ve işitme kaybı oluşturabilir. Kronik bir rahatsızlık olan epilepsinin en önemli belirtileri; vücutta kasılmalar, aralıklı bayılmalar, uyuşukluk, korku, panik, gözlerin sabit bir noktaya bakması, şaşkın bakış, şuur kaybı, ağızdan köpük gelmesi, çenenin kilitlenmesidir” dedi.

EPİLEPSİ TÜRLERİ NELERDİR?

Epilepsinin, beyne tutulduğu bölgeyle ilgili pek çok türünün olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, şunları söyledi:

“Daha çok çocukluk döneminde görülen absans nöbetlerde; kişi aniden hareketsiz kalır ve bir süre boyunca cevap veremez. Absans nöbetler, kısa sürer ve kişi yaşadığı nöbeti hatırlamaz. Basit parsiyel nöbetlerde ise kişinin bilinci, nöbet süresince açıktır. Nöbet sırasında kişide anlık konuşma bozukluğu gelişebilir ve geçici felç görülebilir. Ayrıca kişi; uyuşukluk, korku, bulantı ve terleme yaşayabilir. Kompleks parsiyel nöbetler, kişinin bilincini etkilemektedir. Kişi nöbet anını hatırlamaz ve nöbet sırasında; çiğneme, yutkunma, bilinçsizce hareket etme gibi hareketler yapar. Jeneralize nöbetlerde kişi, kaskatı kesilerek, aniden yere düşer. Hastanın bilinci kapalıdır ve vücuttaki tüm kasları kasılarak, gevşer. Nöbet sonrası kişinin bilinci tekrar düzelir.”

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN KİŞİYE NASIL YAKLAŞMALI?

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye yapılacak ilk yardım ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Kara, “Nöbet geçiren bir hastanın düşerken bir yerlere çarparak yaralanması engellenmelidir. Hasta yan yatırılmalı ve kafası yastık gibi bir malzemeyle başı desteklenmelidir. Kişinin yakası sıkıysa gevşetilmeli, ortam havalandırılmalıdır. Kişiye su içirmeye çalışmak, yüzünü ıslatmak gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Kasılmalar bittikten sonra kişinin bilinci açılmıyor ve nöbet beş dakikadan uzun sürüyorsa mutlaka 112 Acil Yardım Merkezi aranmalıdır” şeklinde konuştu.

EPİLEPSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Epilepsinin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamada bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Nörolojik muayene sonucuna göre, Elektroensefalografi (EEG) ile beynin elektriksel aktivitesi ölçülerek, epilepsi tanısı konur ve epilepsinin beynin hangi bölgesinden başladığı tespit edilir. Epilepsi incelemelerinde kullanılan diğer yöntemler ise MR ve Bilgisayarlı tomografidir. Epilepsi hastalığının tedavisi mümkün olup, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle düzenli takip ve ilaç kullanımı aksatılmamalıdır. Epilepsi hastalığında, erken teşhis hayat kurtarıcıdır” diye konuştu.

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