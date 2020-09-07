"Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık"

Uzm. Dr. Atilla Kara, epilepsinin belirtilerinden bahsederek, “Epilepsi, beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar ve nöbetlere neden olur. Aniden ortaya çıkan epilepsi nöbetleri, beynin tümüne ya da bir bölümüne yayılarak; bilinç kaybı ile birlikte şaşkın ve istemsiz hareket bozuklukları, görme ve işitme kaybı oluşturabilir. Kronik bir rahatsızlık olan epilepsinin en önemli belirtileri; vücutta kasılmalar, aralıklı bayılmalar, uyuşukluk, korku, panik, gözlerin sabit bir noktaya bakması, şaşkın bakış, şuur kaybı, ağızdan köpük gelmesi, çenenin kilitlenmesidir” dedi.

EPİLEPSİ TÜRLERİ NELERDİR?

Epilepsinin, beyne tutulduğu bölgeyle ilgili pek çok türünün olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, şunları söyledi:

“Daha çok çocukluk döneminde görülen absans nöbetlerde; kişi aniden hareketsiz kalır ve bir süre boyunca cevap veremez. Absans nöbetler, kısa sürer ve kişi yaşadığı nöbeti hatırlamaz. Basit parsiyel nöbetlerde ise kişinin bilinci, nöbet süresince açıktır. Nöbet sırasında kişide anlık konuşma bozukluğu gelişebilir ve geçici felç görülebilir. Ayrıca kişi; uyuşukluk, korku, bulantı ve terleme yaşayabilir. Kompleks parsiyel nöbetler, kişinin bilincini etkilemektedir. Kişi nöbet anını hatırlamaz ve nöbet sırasında; çiğneme, yutkunma, bilinçsizce hareket etme gibi hareketler yapar. Jeneralize nöbetlerde kişi, kaskatı kesilerek, aniden yere düşer. Hastanın bilinci kapalıdır ve vücuttaki tüm kasları kasılarak, gevşer. Nöbet sonrası kişinin bilinci tekrar düzelir.”