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Epilepsiye dikkati çekmek için "Bir Resim Yap"tılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Ressam Tülin Kanun'un "Bir Resim Yap" projesi kapsamında, ünlü isimlerin çizdiği resimler açık artırmayla satıldı - Müzayede sonucunda elde edilen gelir, Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği'ne bağışlandı

İSTANBUL (AA) - Ressam Tülin Kanun'un "Bir Resim Yap" (BİREY) projesi kapsamında, halk arasında "sara" olarak bilinen "epilepsi" hastalığına dikkati çekmek ve epilepsi hastalarına destek için müzayede düzenlendi.

Çırağan Sarayı'nda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok kişinin resim çizerek destek verdiği etkinlikte, projenin tanıtım filmi gösterildi.

Ressam Tülin Kanun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır sürdürdükleri proje kapsamında, ilk yıl elde ettikleri geliri korunmaya muhtaç çocuklar için Koruncuk Vakfı'na bağışladıklarını söyledi.

İkinci yıl alzheimer, üçüncü yıl kelebek hastalığı, bu yıl da epilepsiye farkındalık yaratmak için etkinliği organize ettiklerini dile getiren Kanun, "Bir Resim Yap projesi kapsamında, Türkiye'deki ünlü ve değerli isimlerle resim yaptık. Onlarla beraber yaptığımız resimleri de açık artırmayla satıyoruz. Satışta elde ettiğimiz geliri Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği'ne hediye ediyoruz." dedi.

Kanun, çeşitli hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri projeye, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, modacı Zeynep Kartal, siyaset, iş ve cemiyet dünyasından birçok kişinin destek verdiğini anlattı.

Müzayedede, siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin ilk defa fırçayı ellerine alarak yaptıkları resimler, açık artırmayla satıldı. Elde edilen gelir, Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği'ne bağışlandı.

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"Bir Resim Yap" projesi epilepsi müzayede Ressam Tülin Kanun

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