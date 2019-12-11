HABER

Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Episkopos Sahak Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak Türkiye Ermenileri 85.

İstanbul’da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Episkopos Sahak Maşalyan 119 oyun 102’sini alarak Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi.
İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapıldı. Seçimde 119 oyun 102’sini alan Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi. Seçimde Başespiskopos Aram Ateşyan ise 16 oy aldı. 1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla kazanan 85. Patrik Episkopos Sahak Maşalyan basın açıklaması yaptı.

“12 yılı aşkın sürüde patriksiz idare edilen Ermeni toplumu, demokratik seçimlerle patriğini seçti”
Patrik seçilmesinden dolayı kıvanç duyduğunu ifade eden Episkopos Sahak Maşalyan, “Bugün 85. Türkiye Ermeniler Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim. Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan’ın trajik hastalığı nedeniyle 12 yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermeni toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın oyuyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89’unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten Pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani birleşerek 119 kişilik bir temsilciler meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizler gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Ermeni Patriği seçilen Maşalyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Patrik Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü: “Fatih Sultan Mehmet Han’ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim’le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğunun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz bugün de olduğu gibi geleneklerimize uygun olarak seçimle iş başına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet ve payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanı sağlayan devletimize ve hükümetimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Konuşmaların ardından karşılama duası yapıldı.

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyorGÜNCELLEME - Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Rize’de 25 ton hamsiye el konulduRize’de 25 ton hamsiye el konuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.