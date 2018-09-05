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EPP Grup Başkanı Weber AB Komisyon başkanlığına aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

EPP Grup Başkanı Weber AB Komisyon başkanlığına aday

BERLİN (AA) - Avrupa Parlamentosunda (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber, Avrupa Birliği (AB) Komisyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Weber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Avrupa Komisyonu Başkanlığı için EPP'nin Avrupa seçimlerindeki baş adaylığına müracaat ettim.'' ifadesini kullandı.

Weber, gelecek yıl yapılacak Avrupa seçimlerinin AB'nin geleceğini tayin edeceğini savundu.

Avrupa'nın kendi değerlerini korumasını isteyen Weber, Avrupa'nın içerden ve dışardan saldırıya uğradığını ancak Avrupai yaşam stilinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde iktidarda olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) de Başkan Yardımcısı olan Alman siyasetçi, ''AB'de işler 'hadi böyle devam' diye gidemez. Avrupa bürokratların ve elitlerin aracı değildir. Ben Avrupa'yı tekrar insanlara götürmeye yardımcı olacağım.'' ifadesini kullandı.

- Merkel'den Weber'in adaylığına destek

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Weber'in adaylık müracaatını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Weber'i desteklediğini açıkladı.

Merkel, Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Weber'in adaylığını desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Ancak daha aday veya adaylar çıkacak mı beklemek gerekiyor. Kasım ayında EPP'nin Helsinki'de yapılacak genel kurulunda kesin aday netleşecek. Bu zamana kadar daha atılacak adımları beklemeliyiz.''

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber

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