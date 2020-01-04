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  4. Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Basılmış tüm fotoğraflarınızı Epson’un yeni FastFoto FF-680W modeliyle yüksek hızda ve kalitede tarayabilirsiniz.

Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

Epson FF-680W, otomatik besleyicisi sayesinde 30 saniyede 30 fotoğrafa kadar tarama sunuyor. Yeni model, arşivinde çok sayıda fotoğrafa sahip olanlar için zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Özel notlar

FF-680W ile ayırmaya gerek kalmadan 9 x 13 cm'den 21 x 91 cm'ye kadar standart, kare, panoramik ve anlık fotoğraflar dahil farklı şekiller ve boyutları taramak mümkün. Ayrıca, hem ön hem de arka yüzleri ne zaman tarayacağını bilerek fotoğrafların arkasındaki özel el yazılı notları otomatik olarak yakalayabiliyor.

FastFoto FF-680W ile gelen yazılım sayesinde binlerce fotoğraf zenginleştirilebiliyor. Fotoğrafları manuel olarak düzenlemeyi seçebilirsiniz, ancak tüm fotoğrafların anında paylaşılmaya hazır olduğundan emin olmak için ayrıca seçebileceğiniz, etkileyici otomatik özellikler içeren bir paket de mevcut. Bu paket, fotoğraf kırpma, döndürme, soluk fotoğraflarda renkleri geri kazanma ve parlaklığı, kontrastı ve rengi arttırma özelliklerini içeriyor. Ayrıca, taramanın geliştirilmiş ve orijinal bir sürümünü otomatik olarak kaydetme seçeneği de var.

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Epson FF-680W ile dosyaları paylaşmak ve depolamak da kolay. Yazılım, kullanıcının ihtiyacına uygun bir dosya türü seçmesine izin vererek JPEG'leri ve büyük TIFF'leri, 600dpi optik çözünürlükte, maksimum görüntü kalitesiyle paylaşıma sokar. E-posta üzerinden gönderim, otomatik olarak Dropbox ve Google Drive gibi bulut hizmetlerine yükleme mümkün.

Dijital arşiv

Çok yönlü tarayıcı FF-680W, fotoğraflardan daha fazlası için kullanılabilir. Dikey olarak A4 boyuta kadar, 45 ppm hızda bir dizi tek veya çift taraflı belgeyi arşivleyebilir. Okul sertifikaları ve raporları, çocuklarınızın çizimleri, gazete kupürleri veya yönetimsel farklı matbu dokümanların tümünü hızlı ve yüksek kalitede tarayarak dijital arşive almak ve istenirse paylaşmak artık çok kolay. Ayrıca, OCR yazılımı sayesinde taranmış belgeler Word veya Excel'de düzenlenebilir ve PDF'ler aranabilir hale gelir.

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