Epson’un Yeni FastFoto Tarayıcısıyla 30 Saniyede 30 Fotoğraf!

Epson FF-680W, otomatik besleyicisi sayesinde 30 saniyede 30 fotoğrafa kadar tarama sunuyor. Yeni model, arşivinde çok sayıda fotoğrafa sahip olanlar için zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Özel notlar



FF-680W ile ayırmaya gerek kalmadan 9 x 13 cm'den 21 x 91 cm'ye kadar standart, kare, panoramik ve anlık fotoğraflar dahil farklı şekiller ve boyutları taramak mümkün. Ayrıca, hem ön hem de arka yüzleri ne zaman tarayacağını bilerek fotoğrafların arkasındaki özel el yazılı notları otomatik olarak yakalayabiliyor.

FastFoto FF-680W ile gelen yazılım sayesinde binlerce fotoğraf zenginleştirilebiliyor. Fotoğrafları manuel olarak düzenlemeyi seçebilirsiniz, ancak tüm fotoğrafların anında paylaşılmaya hazır olduğundan emin olmak için ayrıca seçebileceğiniz, etkileyici otomatik özellikler içeren bir paket de mevcut. Bu paket, fotoğraf kırpma, döndürme, soluk fotoğraflarda renkleri geri kazanma ve parlaklığı, kontrastı ve rengi arttırma özelliklerini içeriyor. Ayrıca, taramanın geliştirilmiş ve orijinal bir sürümünü otomatik olarak kaydetme seçeneği de var.