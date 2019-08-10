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Epstein Cezaevinde İntihar Etti

10.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

New York’ta yargılandığı mahkemede reşit olmayan genç kızları seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Epstein Cezaevinde İntihar Etti

New York’ta yargılandığı mahkemede reşit olmayan genç kızları seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Epstein, New York’ta tutuklu bulunduğu Manhattan Correctional Center’da (MCC) cezaevinde kaldığı hücrede sabah saatlerinde kendisini asmış halde bulundu. Yetkililer, hastaneye kaldırılan Epstein’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Epstein’ın yerel saatle sabah 06:40’da hücresinde kendini asmış bir şekilde bulunduğu, ilk müdahalenin ardından 7:30 ‘da bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını kaydedildi.

12 yıl önce Florida’da benzer suçlarla yargılanan işadamı Epstein’ın Başkan Trump tarafından kollandığı öne sürülmüştü. Trump yaptığı son açıklamada

“O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor” diye konuşmuştu.

Trump siyasete atılmadan yıllar önce, 2002 yılında verdiği bir mülakatta, Jeff Epstein’i 15 yıldır tanıdığını belirtirken, onu “birlikte vakit geçirmenin çok keyifli olduğu müthiş bir adam” olarak tanımlamıştı. Trump’ın sözleri “O da benim gibi güzel kadınlardan hoşlanıyor. Çoğu da genç sayılacak yaşlarda” şeklinde devam ediyor.

New York’ta yargılanan Rıza Sarraf ve geçtiğimiz ay 32 aylık hapis cezasını tamamlayan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’da Epstein’ın hücresinde ölü bulunduğu MCC cezaevinde bir süre kalmıştı.

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