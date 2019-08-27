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Epstein Davasında Mağdur Kadınlar Konuştu

27.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve tacizle suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’ın New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesi sonrasında yargı süreci devam ediyor. New York Federal Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada Epstein mağduru kadınlar dinlendi

Epstein Davasında Mağdur Kadınlar Konuştu

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve tacizle suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’ın New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesi sonrasında yargı süreci devam ediyor.

66 yaşındaki milyarder, 10 Ağustos'ta Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center (MCC) hücresinde ölü bulunmuş, otopsi raporuna göre kendini astığı sonucuna varılmıştı.

New York Federal Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada Epstein mağduru kadınlar dinlendi. Duruşmaya mağdur iddiasıyla çok sayıda kadın katıldı.

Epstein’in intiharı sonrasında yapılan duruşmada mahkeme salonunda duygusal anlar yaşandı.

Rıza Sarraf davasının da yargıcı olan Richard Berman, küçük yaşlarında Epstein’ın cinsel istismarına uğradığını öne süren kadınları dinledi.

Savcılar hakim Berman’dan davayı sona erdirmesini istedi. Hakim Berman, mağdur kadınlara mahkemeye hitap etmeleri için bir fırsat verdiğini söyledi.

New York Başsavcı Yardımcısı Maurene Comey, yasanın Epstein'ın ölümü sonrasında davanın kapatılması gerektirdiğini belirterek, “Dava kapatılsa da soruşturmamız sürecek” dedi

Hakim Berman’dan söz alan mağdurlar, geçmişte yaşadıkları cinsel istismarları anlattı.

14 yaşındayken Epstein’ın cinsel istismarına uğradığını öne süren Courtney Wild, hakim Berman’a "Bu davada adalet hiçbir zaman yerine gelmeyeceği için çok üzülüyorum" dedi.

Epstein’in cinsel tacizine uğradığını öne süren Chauntae Davies hakim Berman’a,"Ölse de onun kazanmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

Davies, bir adada tanıştığı Epstein’ın, kendisini masaj yapması için işe aldığını belirterek, uzun bir süre cinsel tacize uğradığını, 3-4 kez de masaj yaptığı sırada Epstein’ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Başkan Donald Trump'ın Florida’daki Mara Lago kulübünde 15 yaşındayken çalışmaya başladığını belirten Virginia Roberts Giuffre, “Epstein ile seks yapması amacıyla işe alındığını öne sürdü. Giuffre, “Umutlarım bir anda bitti. Hayallerim çalındı" dedi.

Duruşma sırasında, Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını belirten kadınları temsil eden avukat Brad Edwards, "Bugün mahkeme salonunda temsil ettiğim 15 kurban var. Burada olmayan da en az 20 mağdur daha var. Epstein mağdurları adalet istiyor” dedi.

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