Epstein davasında yeni gelişme: Tecavüz edip timsahlara yem etmekle tehdit etti

ABD'de cinsel saldırı, seks ticareti ve insan kaçakçılığıyla suçlanan ve 2019 yılında New York'taki hücresinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu öne süren, adı diğer mağdurlar gibi Jane Doe olarak kayıtlara geçen ve kimliği belirtilmeyen kadın, Epstein'ın kendisine 2008 yılında Palm Beach'deki malikanesinde, seks ticareti ortağı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

'ASLEN TÜRKİYELİ VE MÜSLÜMAN'

Aslen 'Türkiyeli ve evli bir Müslüman' olduğunu belirten Doe, Epstein ve Maxwell'in Florida'daki bir otelde de küçük oğlunun gözleri önünde kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

'Cinsel istismara uğrayan' genç kadın, “Epstein beni timsahlarla dolu suyun kenarına götürdü ve bana, olayı birilerine anlatırsam, geçmişte diğer kızların başına geldiği gibi içi timsahlarla dolu havuza düşeceğimi ve timsahlara yem olacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.