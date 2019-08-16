Epstein'in Boynundaki Kırık Soru İşareti Yarattı

Milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezaevindeki intiharının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Dün açıklanan otopsi raporuna göre Epstein’in boyun kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Bu kemiklerden birisi de ‘hyoid kemik’. Erkeklerde adem elması olarak bilinen gırtlak çıkıntısınınhemen yanında bulunan bu kemik, otopsi raporlarında kırık olarak belirlendiğinde, bu kırığın boynun sıkılması yoluyla meydana geldiği iddia edilebiliyor. Otopsi raporunda da her ne kadar “boyun kırıklarının kişinin kendini asması yüzünden olabileceği” belirtilse de, bu cümlenin devamında, “veya boynun başkası tarafından sıkılması sonucu da olabileceği” belirtiliyor. Bu da soruşturmaya yeni bir boyut getirebilir. FBI soruşturmasının dışında Epstein’in ailesi de özel bir soruşturma sürdürüyor. Michael Baden isimli patalojistin de otopsiye katıldığı ve otopsi sonuçları ile ilgili bazı soru işaretlerinin açıklanması için çalıştığı belirtildi. New York’taki John Jay Üniversitesi adli tıp bilimleri profesörü Dr. Lawrence Kobilinsky, hyoid kemiğinin çok narin olduğunu ve kendini asma yoluyla intiharda kırılmasının çok kolay olduğunu ancak bu kemiğin kırık olmasıyla, ölümün yüzde 100 bağlantısı olmadığını da ekledi.

Epstein ölümünden bir kaç hafta önce yine hücresinde kendinden geçmiş olarak bulunmuş ve mahkumların kendisine “çocuk istismarcısı” olduğu için saldırdığını söylemişti. Ancak daha sonra hapishane görevlileri tarafından intihar gözlemine alınmıştı. İki gün önce de, Amerika’nın en güvenlikli hapishanelerinden birisi kabul edilen ve tanınan birçok suçlunun cezalarını sürdürdüğü MCC’de çalışan 2 gardiyanın, Epstein’in hücresini her 3 saatte bir kontrol etmek yerine uyuya kaldıkları ortaya çıktı. Sadece uyumak da değil nöbet belgelerini de değiştirerek bu olayı kapatmaya çalıştıkları ve hapishane yetkililerinin de bu olaydan haberde olduğu belirtildi. New York Times’ın haberine göre bu iki görevli süresiz olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. İki gardiyanın da konuyla ilgili olarak soruşturmayı yürüten FBI görevlileri ile konuşmadığı ve kendi avukatlarını tuttuğu da öğrenildi. New York Times ve Washington Post gazetelerinde çıkan haberlerdeyse Epstein’in intiharı sırasında görev başında olan 20 kişiden 6’sının fazla mesai yaptığı, bir kişinin ise işe gelmediği belirtildi.