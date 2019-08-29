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Epstein’ın Dava Dosyası Kapandı

29.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’ın dava dosyası kapandı. Tutuklu olarak yargılanan Epstein, hücresinde ölü olarak bulunmuş, ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı

Epstein’ın Dava Dosyası Kapandı

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’ın dava dosyası kapandı. Tutuklu olarak yargılanan Epstein, hücresinde ölü olarak bulunmuş, ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Hakim Richard Berman dava dosyasına eklediği kararında, suçlanan sanık Epstein’in yargı süreci devam ederken yaşamını yitirdiği gerekçesiyle hakkındaki iddialarında nihai bir karar varılmadan niteliğini kaybettiğini belirterek, yasalar çerçevesinde davanın düşmesine hükmettiğini kaydetti.

10 Ağustos’ta Manhattan’daki MCC Cezaevinde hücresinde ölü bulunan 66 yaşındaki Epstein’in cesedine adli tabip tarafından yapılan otopsi raporunda ölüm nedeninin kendini asması sonucunda meydana geldiği açıklanmıştı.

Savcılık intihar eden Epstein’in dava dosyasının kapatılmasını istemiş ancak hakim Berman, kurbanları dinlemek istediğini belirterek yapılacak duruşmayı iptal etmemişti.

Geçtiğimiz Salı günü New York’ta yapılan duruşmada Epstein’in küçük yaşta tecavüz ve cinsel tacizine uğradığını öne süren çok sayıda kadın hakim Berman’a yaşadıklarını anlatmıştı.

Savcılık son duruşmada davanın Epstein’in yaşamını yitirmesi nedeniyle hakim Berman’dan davanın düşmesini talep etmişti.

Son duruşmada söz alan New York Başsavcı Yardımcısı Maurene Comey, yasalar çerçevesinde Epstein'ın intihar etmesi sonrasında davanın kapatılması gerektirdiğini belirterek, “Dava kapatılsa da soruşturmamız sürecek” diye konuşmuştu.

FBI ajanlarının Epstein’in kendini astığı hücreyi kontrol eden bazı kameraların çalışmadığını tespit ettiğini ve intiharla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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