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  4. Epstein’ın Eski Kız Arkadaşı 20 Yıl Hapse Mahkum Oldu

Epstein’ın Eski Kız Arkadaşı 20 Yıl Hapse Mahkum Oldu

28.06.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında New York’ta cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, federal mahkemede yapılan son karar duruşmasında 20 yıl hapse mahkum edildi

Epstein’ın Eski Kız Arkadaşı 20 Yıl Hapse Mahkum Oldu

NEW YORK- 2019 yılında New York’taki MCC cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, federal mahkemede yapılan son karar duruşmasında 20 yıl hapse mahkum edildi.

60 yaşındaki Maxwell, yaşları 14’e kadar inen genç kızları, 1994 ile 2004 yılları arasında Jeffrey Epstein’in cinsel tacizine zemin hazırlayarak baştan çıkarmaya yardım etmekten geçtiğimiz Aralık ayında yapılan duruşmalarda jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu.

Manhattan’da yapılan duruşmada karar öncesinde hakim Alison Nathan, Epstein’ın cinsel tacizine uğrayan kadınları dinledi. Maxwell, Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevinden (MDC) mahkemeye üzerindeki mavi cezaevi üniformasıyla elleri kelepçeli olarak getirildi.

Kararının ardından hakim Nathan, duruşmada son kez dinlediği Epstein’in cinsel tacizine uğrayan mağdurlara, "Yaşadığınız acı için üzgünüm" dedi

Maxwell, karar duruşması öncesinde intihar edeceği endişesiyle cezaevi yönetimi tarafından tecrit hücresine konulmuştu. Avukatı, Maxwell’in 2019 yılında hapishanede intihar eden Epstein tarafından işlenen suçların günah keçisi ilan edildiğini öne sürmüştü.

Dava sürecinde 1990’lar ve 2000’lerin başında ergenlik çağında olan dört kadının ifadelerinde, Epstein’in Florida, New York ve New Mexico’daki konutlarında cinsel tacize uğradıklarını anlatmış, savcılar da iddianameyi dört kadının ifadelerine dayanarak hazırlamıştı.

Savcılığın hakkında 55 yıl hapis cezası istediği Maxwell için avukatları cezanın 4 ya da 5 yılla sınırlı kalmasını talep etmişti. Maxwell’in, hapiste kaldığı süreler ve ceza indirimlerinden sonra 10 yıl hapiste kalacağı belirtildi.

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