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Epstein’ın İntiharıyla İlgili Soru İşaretleri

11.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Federal Soruşturma Bürosu FBI, milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezaevinde kendini nasıl öldürebildiği konusunda soruşturma başlattı

Epstein’ın İntiharıyla İlgili Soru İşaretleri

Federal Soruşturma Bürosu FBI, milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezaevinde kendini nasıl öldürebildiği konusunda soruşturma başlattı.

Epstein geçen hafta da hücresinde bilinci yarı kapalı halde bulunmuştu. O zaman da intihara teşebbüs ettiği düşünülüyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ne kadar zenginin Epstein’in yasa dışı aktivitelerine müdahil olduğu sorusunu yöneltmiş, bu bilginin Epstein’in ölümüyle ölmediğini ve soruşturulması gerektiğini kaydetmişti.

Adalet Bakanı William Barr da önemli soruların yanıtlanması gerektiğini belirtti, Epstein’in ölümünden dehşete düştüğünü kaydederek Adalet Bakanlığı’nın kendi soruşturmasını açtığını kaydetti.

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan genç kızları seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlamakla suçlanıyordu.

Epstein, kendisine ve kamuoyunca tanınan kendisine yakın isimlere yönelik yeni suçlamalara neden olan mahkeme belgelerinin açıklanmasından bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Epstein, New York’ta ülkenin en güvenli cezaevi olarak nitelenen merkezdeki hücresinde bilinçsiz halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Geçen ay Epstein’in kefaletle cezaevinden çıkma isteği reddedilmişti.

Amerikan medyasında Epstein’in intihar gözleminde olduğu ancak ölümünden bir hafta önce bu programdan çıkartıldığı belirtiliyor.

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