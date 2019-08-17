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Epstein'in Ölüm Nedeni: İntihar

17.08.2019 08:30 | Son Güncelleme

New York’taki adli tıp uzmanları, geçen hafta cezaevinde ölü bulunan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in ölüm sebebinin intihar olduğunu açıkladı. Reşit olmayan genç kızları seks ticaretine zorladığı suçlamasıyla hapse atılan Epstein’in hücresinde asılı bulunması spekülasyonlara yol açmıştı

Epstein'in Ölüm Nedeni: İntihar

New York’taki adli tıp uzmanları, geçen hafta cezaevinde ölü bulunan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in ölüm sebebinin intihar olduğunu açıkladı. Reşit olmayan genç kızları seks ticaretine zorladığı suçlamasıyla hapse atılan Epstein’in hücresinde asılı bulunması spekülasyonlara yol açmıştı.

10 Ağustos’ta hücresinde ölü bulunan 66 yaşındaki Epstein, Manhattan’da, yüksek güvenlikli olmasıyla tanınan ve Metropolitan Correctional Center adıyla bilinen MMC Cezaevi’ne yatırılmıştı. MMC’de “El Chapo” adıyla tanınan meşhur Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman’la, Wall Street dolandırıcısı Bernard Madoff da yatıyor. Ancak bu denli yüksek güvenlikli cezaevinde Epstein’in hücresinin denetimlerinin atlanması büyük tepkiye yol açmıştı.

Baş Adli Tabip Dr. Barbara Sampson yaptığı açıklamada, tüm otopsi verileri ve yapılan soruşturma bilgilerinin dikkatlice değerlendirilmesinin ardından intihar sonucuna varıldığını bildirdi.

Sampson’un açıklamasından kısa bir süre önce, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Associated Press haber ajansına yaptıkları açıklamada, kilit bilgilere sahip olduğuna inanılan cezaevi personelinin soruşturmacılarla işbirliği yapmadığını söylemişti.

Epstein’in avukatlarıysa adli tabibin açıklamalarını tatminkar bulmadı ve kendi soruşturmalarını yapacaklarını belirtti. Avukatlar, Epstein’in hücresini gözetleyen kamera görüntülerine de erişmeye çalışacaklarını kaydetti.

6 Temmuz’da tutuklanan milyarder işadamı Epstein, geçen Cumartesi hücresinde yatak çarşafına asılmış halde bulundu. Adalet Bakanı William Barr, gardiyanların Epstein’in hücresini denetlemediğinin ortaya çıkmasına büyük tepki göstermişti. Başkan Donald Trump da attığı bir Twitter mesajında Epstein’in cinayete kurban gitmiş olabileceğini ima etti.

Cezaevi gardiyanlarının, Epstein’in hücresini yarım saatte bir kontrol etme görevini ihmal ettiği ortaya çıkmış ve görevlilerin tuttukları kayıtlarda da tahrifat yaptığı iddia edilmişti. Ancak cezaevine yakın kaynaklar, gardiyanlara personel yetersizliğinden dolayı fazla mesai yaptırıldığını söyledi.

Reşit olmayan çok sayıda kızı cinsel olarak istismar etmekle ve insan ticaretine zorlamakla suçlanan Epstein, 23 Temmuz’da cezaevinde kalırken boynunda yaralar tespit edilmesi üzerine intihar gözetimine alınmıştı. Ölümünden yaklaşık bir hafta önce intihar gözetimi kaldırılan Epstein, daha sonra yüksek güvenlikli bir hücreye kondu. Ancak gardiyanların bu hücreyi yarım saatte bir denetlemesi gerekiyordu.

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