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EPSU ve PSI’dan Bolu Belediyesine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI), Bolu Belediyesine mektup yazarak, sendika değiştirme baskısına maruz bırakılarak işten çıkarılan 97 emekçinin işe iade edilmesini istedi.EPSU ve PSI, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir mektup gönderdi.

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI), Bolu Belediyesine mektup yazarak, sendika değiştirme baskısına maruz bırakılarak işten çıkarılan 97 emekçinin işe iade edilmesini istedi.
EPSU ve PSI, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir mektup gönderdi. EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan ile PSI Genel Sekteri Rosa Pavanelli’nin kaleme aldığı ortak mektupta, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında işten çıkarılan emekçilerin işe iade edilmeleri ve bunun koşullarının HİZMET-İŞ Sendikası ile istişare edilerek yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. Mektupta, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bolu Belediyesinde 97 işçinin işten çıkarılması hakkında bilgi aldık. Çalışanlar haklı bir neden olmadan ve bir açıklama yapılmadan işten çıkarılmıştır. Sizden bu çalışanları yeniden işe iade etmenizi ve işe iadelerin hangi koşul ve şartlarda gerçekleşeceğini HİZMET-İŞ Sendikası ile görüşmenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerel seçimler öncesinde hiçbir işçiye zarar verilmeyeceği, çalışanların sözleşmelerinin korunacağı ve emekçilerin sendikalarını serbestçe seçebilecekleri sözünü verdiğinin hatırlatıldığı mektupta, verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekildi. Verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan EPSU ve PSI yetkilileri, mektupta şu ifadelere yer verdiler:
“İşçiler ve aileleri gelirsiz bırakılmıştır. Bu nedenle belediye çalışanları Bolu’dan Ankara’ya 200 kilometre yürüdü ve bu 12 günlük yürüyüş toplumun birçok kesiminden destek aldı. Yürüyüş, CHP binasının önünde işçilerin haklı davasına dikkat çekmek için yapılan bir gösteriyle sona erdi. Fakat bu girişimler tarafınızdan cevapsız bırakılmıştır. Sizden bir çözüm bulmak, işten çıkarılan işçileri yeniden işe almak ve sendikalarla uzun süreli bir ilişki geliştirmek için sendika ile görüşmenizi rica ediyoruz.”
Mektupta sürecin EPSU ve PSI tarafından takip edileceği de kaydedildi.

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