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Er meydanında evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Tokat’ta düzenlenen yağlı güreşlerde birinci olan güreşçi madalya töreni sonrasında birincilik kürsüsüne çıkarttığı kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.Tokat Belediyesi tarafından Topçam Şenlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri Gümenek Parkı’nda düzenlendi.

Er meydanında evlilik teklifi

Tokat’ta düzenlenen yağlı güreşlerde birinci olan güreşçi madalya töreni sonrasında birincilik kürsüsüne çıkarttığı kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.
Tokat Belediyesi tarafından Topçam Şenlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri Gümenek Parkı’nda düzenlendi. Güreş sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde pehlivanlar birincilik kürsüsüne çıkabilmek için yarıştı. Küçük Orta Büyükler Kategorisinde birinci olan Sabit Yetgin (33) kürsüye çıkarak madalyasını aldı. Güreşlere katılan kız arkadaşını Tansu Kılıçarslan’a er meydanına davet ederek birincilik kürsüsüne çıkaran Yetgin, diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşından evet cevabına alan güreşçi yüzük taktı. Daha sonra birlikte kürsüye çıkarak basına poz veren ikiliyi protokol üyeleri tebrik etti. Yetgin, anlatılmaz duygular yaşadığını ifade ederek, “Kendisi için bu çok az bile, onu çok seviyorum. Bir ömür boyu seveceğim” dedi.
Kılıçaraslan da böyle bir sürpriz beklemediğini çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Er meydanında evlilik teklifi

Er meydanında evlilik teklifi

Er meydanında evlilik teklifi

Er meydanında evlilik teklifi

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