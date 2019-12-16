Er-Rızk Camii yeni yerine ulaştı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te 610 yıllık Er-Rızk Camii’nin bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park alanına taşındı. Er-Rızk Camii ile birlikte 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.

Hasankeyf’te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park’a taşınmıştı. Eski Hasankeyf’te kalan son eser Er-Rızk Cami’nin taşınma işlemi tamamlandı. Caminin gövdesi yaklaşık 5 saate yeni Hasankeyf Arkeopark alanında getirildi.

Hasankeyf’teki 6 tarihi eser daha önce yeni yerine taşınmıştı. Er Rızk camisi ile tarihi eser taşıma işlemi tamamlanırken, Ilısu Barajı kapsamında eski Hasankeyf’in şubat ayında sular altında kalması bekleniyor.

