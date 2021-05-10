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Eran Zahavi: PSV Eindhoven'in İsrailli oyuncusu maça giderken telefonda evindeki soyguna tanıklık etti

10.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda 1. Ligi (Eredivise) takımlarından PSV Eindhoven'in İsrailli oyuncusu Eran Zahavi, Pazar günü oynanan takımının Willem II'yle oynadığı maça gitmek için takım otobüsüyle yola çıktığı sırada, telefonda eşinin rehin alındığı ve evinin soyulduğuna tanık oldu. Eşinin, soyguncular tarafından çocuklarının gözü önünde bağlanarak, dövüldüğünü duyan Zahavi, PSV Eindhoven kafilesinden ayrılarak Amsterdam'daki evine gitti.

Hollanda 1. Ligi (Eredivise) takımlarından PSV Eindhoven'in İsrailli oyuncusu Eran Zahavi, Pazar günü oynanan takımının Willem II'yle oynadığı maça gitmek için takım otobüsüyle yola çıktığı sırada, telefonda eşinin rehin alındığı ve evinin soyulduğuna tanık oldu.

Eşinin, soyguncular tarafından çocuklarının gözü önünde bağlanarak, dövüldüğünü duyan Zahavi, PSV Eindhoven kafilesinden ayrılarak Amsterdam'daki evine gitti.

Hollanda medyasına göre, Pazar günü öğle saatlerinde Willem II maçı için takım otobüsüyle Eindhoven'den 35 kilometre uzaklıktaki Tilburg'a hareket eden İsrailli forvet oyunucusu, yolda eşi Shay'dan bir telefon aldı.

Shay Zahavi, soyguncunun hala evde olduğunu ve değerli eşyaların yerini sorduğunu anlattı. 5 yaşındaki ikizleri ile 8 yaşındaki oğlunun da evde olduğunu söyleyen Shay Zahavi, soyguncuların kendisini silahla tehdit ederek bağladığını ve dövdüğünü aktardı.

Bu sırada eşi ile İbranice konuşan Eran Zahavi'nin yaşadığı sıkıntı, otobüsteki futbolcu ve teknik heyet tarafından da fark edildi. Zahavi, Willem II Stadyumu yerine, Amsterdam'ın güneyindeki evine gitti.

Hırsızlar paket dağıtıcısı kılığındaydı

Amsterdam polis sözcüsü, hırsızların, paket dağıtıcısı kılığında Zahavi ailesinin evine girdiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Henüz yakalanan olmadığı açıklandı.

Hırsızların bir miktar nakit para ve bazı kişisel eşyaları alarak kaçtığı belirlendi.

Soyguncular çocuklardan birini dövdü

Soyguncuların, Zahavi'nin çocuklarında bağlayarak ağızlarını bantladığı ve birini de dövdüğü belirtildi. Zahavi ailesi, PSV Eindhoven kulübünün bulunduğu Eindhoven yerine, Yahudi cemaatinin yoğun olduğu Amsterdam'da oturmayı tercih ediyor.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schimdt, Zahavi'nin eşi ve çocuklarının yaşadığı durumun korkunç olduğunu belirterek, "Eran'a mümkün olan her türlü desteği vereceğiz. Willem II maçını Eran için kazandık" dedi.

PSV Eindhoven oyuncularından Marco van Ginkel de, otobüste Eran Zahavi ile birlikte oturduklarını anlatarak, "Telefonda İbranice konuşuyordu. Tepkisinden bir şeylerin ters gittiğini anladım. Görünüşe göre, konuştuğu sırada soygun hala devam ediyordu" diye konuştu.

Geçen yıl adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

İsrail Milli Takımı formasını da giyen ve geçen yıl adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki Eran Zahavi, Çin'in Guangzhou takımından ayrılamsının ardından, 20 Eylül 2020'de PSV Eindhoven ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Amsterdam'da yaşanan olayın bir benzeri, bir süre önce Fransa 1. Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in oyuncuları Marcos Aos Correa ve Angel Di Maria'nın da başına gelmişti.

Hollandalı milli oyuncu Memphis Depay da, Fransa'nın Olympique Lyon takımında oynadığı sırada, 2018 yılında soyguncuların hedefi olmuştu.

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