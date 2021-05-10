Eran Zahavi: PSV Eindhoven'in İsrailli oyuncusu maça giderken telefonda evindeki soyguna tanıklık etti

Hollanda 1. Ligi (Eredivise) takımlarından PSV Eindhoven'in İsrailli oyuncusu Eran Zahavi, Pazar günü oynanan takımının Willem II'yle oynadığı maça gitmek için takım otobüsüyle yola çıktığı sırada, telefonda eşinin rehin alındığı ve evinin soyulduğuna tanık oldu.

Eşinin, soyguncular tarafından çocuklarının gözü önünde bağlanarak, dövüldüğünü duyan Zahavi, PSV Eindhoven kafilesinden ayrılarak Amsterdam'daki evine gitti.

Hollanda medyasına göre, Pazar günü öğle saatlerinde Willem II maçı için takım otobüsüyle Eindhoven'den 35 kilometre uzaklıktaki Tilburg'a hareket eden İsrailli forvet oyunucusu, yolda eşi Shay'dan bir telefon aldı.

Shay Zahavi, soyguncunun hala evde olduğunu ve değerli eşyaların yerini sorduğunu anlattı. 5 yaşındaki ikizleri ile 8 yaşındaki oğlunun da evde olduğunu söyleyen Shay Zahavi, soyguncuların kendisini silahla tehdit ederek bağladığını ve dövdüğünü aktardı.

Bu sırada eşi ile İbranice konuşan Eran Zahavi'nin yaşadığı sıkıntı, otobüsteki futbolcu ve teknik heyet tarafından da fark edildi. Zahavi, Willem II Stadyumu yerine, Amsterdam'ın güneyindeki evine gitti.