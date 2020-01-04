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  4. Erasmus öğrencilerine Bağcılar’da dil eğitimi verildi

Erasmus öğrencilerine Bağcılar’da dil eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Almanya’da Erasmus+ programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, yurt dışında yapacakları staj öncesi Bağcılar Belediyesi Dil Evi’nde verilen 6 haftalık dil eğitimini tamamladı.

Almanya’da Erasmus+ programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, yurt dışında yapacakları staj öncesi Bağcılar Belediyesi Dil Evi’nde verilen 6 haftalık dil eğitimini tamamladı. İngilizce kursunu tamamlayan 20 gence sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Başarılı öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugünlerin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirin. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin” dedi.
Avrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında uygulanacak olan Erasmus+ Programı’na bu yıl Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kabul edildi. Erasmus+ programı kapsamında Almanya’da uygulamalı eğitime gidecek olanlara Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu amaçla yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi olan 20 öğrenciye Bağcılar Belediyesi Dil Evi’nde kurs verildi. 6 hafta süren İngilizce derslerinde öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

Fırsatları iyi değerlendirin
Hazırlıkları çalışmaları çerçevesinde kursu tamamlayan liseli gençler için Erasmus Plus Sertifika Töreni düzenlendi. Dil Evi’nde gerçekleşen törende öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “En değerli günlerinizi yaşıyorsunuz. Bugünlerin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirin. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin. Hayata atıldığınız zaman koşuşturmanın içerisinde buna zaman bulamayabilirsiniz. Bundan sonraki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz” dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarılı öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Proje kapsamında Nisan ayında Almanya’nın Berlin şehrine gidecek olan gençler, ikişer grup halinde 14 gün uygulama eğitimi alacak. Öğrenciler 3 farklı ana okulunda ve bir otelde yiyecek ve içecek konusunda staj yapacak.

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