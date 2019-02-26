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Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adana’ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, Adana’nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören Mona ve Mirza adlı öğrenciler, çektikleri videoda yöresel yiyecekleri tatmak için Adana’da lezzet turuna çıkıyor.

Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

Adana’ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, Adana’nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören Mona ve Mirza adlı öğrenciler, çektikleri videoda yöresel yiyecekleri tatmak için Adana’da lezzet turuna çıkıyor. Öğrenciler Adana’nın meşhur yiyecek ve içeceklerini tadarak komik tepkiler verdi. Adana’nın tanıtımına katkı sağlamak için çekilen görüntülerde kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları tadan öğrencilerden Mirza, gün sonu hastanede "hala açım" diyerek, Adana’nın lezzetlerine karşı koyamadığını esprili bir şekilde ifade etti.
Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

Erasmus öğrencilerinin Adana’nın lezzetleriyle imtihanı

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