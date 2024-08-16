Erbaa'da feci kaza! Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Erbaa ilçesi Hacıpazar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Erzincan’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan, Aykut Cantürk’ün kullandığı turizm otobüsü, Kızılçubuk’tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki otomobile çarptı.

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI!

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Duran da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran da kazada yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı otobüste bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır