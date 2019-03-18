Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkla ilgili, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu ve vaktinde kaliteli hizmete erişebildiği bir Türkiye'yi hedeflemekteyiz." dedi.

Tokat'taki temasları kapsamında 150 yatak kapasiteli Erbaa Devlet Hastanesinin açılışına katılan Koca, burada yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen, sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak gördüklerini belirten Koca, "Önümüzdeki dönem, 31 Mart'tan sonra 2023 yılına kadar yani 4,5 yıla kadar seçimin olmadığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir dönemini yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle sinerji içinde olup daha güçlü icraatları gerçekleştirmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.