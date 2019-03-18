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Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkla ilgili, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu ve vaktinde kaliteli hizmete erişebildiği bir Türkiye'yi hedeflemekteyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkla ilgili, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu ve vaktinde kaliteli hizmete erişebildiği bir Türkiye'yi hedeflemekteyiz." dedi.

Tokat'taki temasları kapsamında 150 yatak kapasiteli Erbaa Devlet Hastanesinin açılışına katılan Koca, burada yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen, sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak gördüklerini belirten Koca, "Önümüzdeki dönem, 31 Mart'tan sonra 2023 yılına kadar yani 4,5 yıla kadar seçimin olmadığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir dönemini yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle sinerji içinde olup daha güçlü icraatları gerçekleştirmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkla ilgili, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu ve vaktinde kaliteli hizmete erişebildiği bir Türkiye'yi hedeflemekteyiz. Yani, 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti hedefimiz olacaktır. Yeni dönemde sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde geldiğimiz dönemi ve noktayı biliyorsunuz. Önemli bir mesafe katettik. Son dönem şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz. 9. hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. Biz yeni dönemde özellikle şehir hastanelerimizi bulundukları bölgede son nokta anlamında hizmet veren, özellikle hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmediği ve üniversite iş birliğiyle faaliyet gösteren, hizmet eden, araştırmanın, klinik çalışmaların da zirvede yapılabilir olduğu bir sağlık kuruluşu olarak hedefliyoruz."

Tokat'ta şehir hastanesi fonksiyonunda işler görecek bir bölge hastanesine ihtiyaç olduğunu da aktaran Koca, "Tokat Devlet Hastanesi özelinde her geçen gün bir geniş alan oluşturup son noktada hizmet eden, yatırım odağı olmasını düşünüyoruz ve bunu gerçekleştirmek önümüzdeki dönemde hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.

Koca, açılışın ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Erbaa Devlet Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat

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