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Erbaa’da apartman deposunda yangın

12.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Fatih Caddesi’nde bir apartmanın giriş katındaki depodan dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri, panik halinde evlerinden çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Fatih Caddesi’nde bir apartmanın giriş katındaki depodan dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri, panik halinde evlerinden çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı. Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı. Yangında, depoda bulunan eşyalar zarar gördü.

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