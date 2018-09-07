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Erbaa'da dolu ve sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İlçe merkezi ve köylerde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışın hasara yol açtığı alanlarda, AFAD, Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Erbaa'da selden ve dolu yağışından zarar gören noktalarda belediye ekipleri temizlik çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana sürdürüyor.

Selden en çok zarar gören yerlerden Ahmet Yesevi Mahallesi Kumru Sokak'ta vatandaşlar, selin sürüklediği, çamura bulaşmış araçlarını, evlerine giren çamuru temizlemeye çalıştı. Birden fazla aracın selden zarar gördüğü belirlendi.

Aracı sele kapılarak büyük zarar gören Rahman Özdemir, AA muhabirine, "Ben selden dolayı aracımın yanına gelemedim. Farklı bir yerden aracıma baktığımda aracım sel suları ile birlikte gidiyordu. Daha sonra aracımın yanına geldim, kapıları açamadım." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

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Erbaa sel Tokat

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