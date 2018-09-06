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Erbaa'da dolu ve sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu, ilçede tarım alanları zarar gördü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçların camları kırıldı - Traktör üzerinde doluya yakalanan vatandaş hafif şekilde yaralandı, bir otomobilin sel sularının önünde sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hasara neden oldu.

İlçe merkezi ve köylerde öğleden sonra yaklaşık bir etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki pek çok ev ve iş yerini su bastı, ekili tarım alanları ise zarar gördü.

Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Kelkit Mahallesi Avrasya Caddesi'nde Ali Karanfil'e ait ahır yıkıldı. Fırtına nedeniyle ise bazı iş yeri ve evlerin çatıları uçtu. Sokak aralarında seller oluştu. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir otomobilin sel sularının önünde sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Traktörü ile ilçe merkezine gelmeye çalışırken doluya yakalanan Ahmet Kırıcı adlı vatandaş ise isabet eden dolu taneleri nedeniyle hafif yaralandı.

Kırıcı, AA muhabirine, "Değirmenli köyünden Erbaa'ya traktörümle gelirken doluya yakalandım. Yağan doludan dolayı kafamdan ve vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım." dedi.

Erbaa Belediyesi ekipleri hasarın oluştuğu alanlarda çalışmalara başladı.

D-100 karayolunda ise su birikintileri yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolu Erbaa sağanak Tokat

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