Erbaa'da dolu ve sağanak etkili oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hasara neden oldu.

İlçe merkezi ve köylerde öğleden sonra yaklaşık bir etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki pek çok ev ve iş yerini su bastı, ekili tarım alanları ise zarar gördü.

Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Kelkit Mahallesi Avrasya Caddesi'nde Ali Karanfil'e ait ahır yıkıldı. Fırtına nedeniyle ise bazı iş yeri ve evlerin çatıları uçtu. Sokak aralarında seller oluştu. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir otomobilin sel sularının önünde sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Traktörü ile ilçe merkezine gelmeye çalışırken doluya yakalanan Ahmet Kırıcı adlı vatandaş ise isabet eden dolu taneleri nedeniyle hafif yaralandı.

Kırıcı, AA muhabirine, "Değirmenli köyünden Erbaa'ya traktörümle gelirken doluya yakalandım. Yağan doludan dolayı kafamdan ve vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım." dedi.

Erbaa Belediyesi ekipleri hasarın oluştuğu alanlarda çalışmalara başladı.

D-100 karayolunda ise su birikintileri yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

